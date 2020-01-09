وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر حاملاً رسالة من السيسي إلى تبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، سامح شكري وزير الخارجية متجها إلى الجزائر في زيارة؛ لإجراء مشاورات مع الأشقاء الجزائريين حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك .
قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شُكري من المُقرر أن يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون.
كما يلتقي شكري نظيره الجزائري صبري بوقادوم من المقرر بحث سُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدماً، فضلاً عن التشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المُستجدات المتسارعة هناك.
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