إيهاب توفيق يكشف تفاصيل حريق فيلته: جريت أنقذ والدي ومقدرناش ندخل له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تصوير - هاني رجب:

كشف الفنان إيهاب توفيق تفاصيل حريق فيلته الكائنة دائرة قسم أول مدينة نصر، والذي أسفر عن وفاة والده.

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وقال توفيق، في تصريح خاص لمصراوي، إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أثناء وجوده بالطابق الثاني من الفيلا. وأضاف: عندما شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي "جريت علشان أحاول أنقذه إلا أن ألسنة النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك".

أضاف توفيق، لمصراوي: "تمكنا من الخروج من الفيلا دون وقوع إصابات شديدة بين العاملين والمقيمين داخل المكان". وأرجع سبب اندلاع الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بدفاية بغرفة والده "محدش قدر يدخل له قبل وفاته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمه".​

كان حريق هائل اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في فيلا الفنان إيهاب توفيق. ودفعت الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء لإخماد النيران. وقال مصدر في مديرية أمن القاهرة إن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أن ماسا كهربائيا بدفاية في الطابق الأول السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا. وقال عاملون في المنزل إنهم فشلوا في السيطرة على النيران وإنقاذ والد الفنان، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.