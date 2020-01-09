محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
تصوير -هاني رجب:
أكد مصدر في مديرية أمن القاهرة أن المعاينة الأولية لحادث حريق فيلا إيهاب توفيق تشير إلى أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا.
وأضاف المصدر أنه بالفحص والمعاينة وسؤال العاملين بالمنزل، أكدوا أن النيران اشتعلت بدفاية في الطابق الأول من الفيلا، لم يستطع أحد السيطرة عليها، ما أسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، قبل أن يتمكن أحد من إنقاذه، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.
وكانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق بفيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، على الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها.
كانت هذه تفاصيل خبر المعاينة الأولية تكشف سبب حريق فيلا إيهاب توفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.