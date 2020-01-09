المعاينة الأولية تكشف سبب حريق فيلا إيهاب توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تصوير -هاني رجب:

أكد مصدر في مديرية أمن القاهرة أن المعاينة الأولية لحادث حريق فيلا إيهاب توفيق تشير إلى أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا.

وأضاف المصدر أنه بالفحص والمعاينة وسؤال العاملين بالمنزل، أكدوا أن النيران اشتعلت بدفاية في الطابق الأول من الفيلا، لم يستطع أحد السيطرة عليها، ما أسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، قبل أن يتمكن أحد من إنقاذه، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.

وكانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق بفيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، على الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها.