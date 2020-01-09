ننشر الصور الأولى لحريق فيلا إيهاب توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تصوير-هاني رجب:

رصدت عدسة الخليج 365 حادث الحريق الذي اندلع بفيلا إيهاب توفيق فجر اليوم، وأسفر عن وفاة والده.

أكد مصدر أمني أن الحريق التهم معظم محتويات الفيلا، وتم إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق، مشيرًا إلى أن والد الفنان إيهاب توفيق لقي مصرعه إثر إصابته باختناق شديد قبل تقديم الإسعافات اللازمة له.

كانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، حيث جرى الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها.