مصرع والد الفنان إيهاب توفيق في حريق فيلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: تصوير -هاني رجب: أكد مصدر بمديرية أمن القاهرة مصرع والد الفنان إيهاب توفيق في حريق هائل اندلع بفيلته في دائرة قسم أول مدينة نصر. كانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، حيث جرى الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها. وأوضح مصدر أمني أنه يجرى حاليًا حصر للخسائر.​

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