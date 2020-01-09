حريق هائل في فيلا والد الفنان إيهاب توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تصوير -هاني رجب:

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في فيلا والد الفنان إيهاب توفيق، فيما جرى الدفع بـ 8 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

تلقت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، حيث جرى الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها.

وأوضح مصدر أمني أنه يجرى حاليًا حصر للخسائر، فيما أشار إلى أضرار كبيرة بموقع الحريق.​