أخبار مصر | تعرف على المستندات المطلوبة لترخيص وتأسيس دار مسنين

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المسنين * الشروط:-





- الجنسية مصرية

- وجود شقة أو مبنى مستقل ويفضل أن يكون في الأدوار الأولى.

- عدم وجود دور مسنين كافية بالمنطقة المراد إقامة الدار بها.​ * إجراءات الحصول على الخدمة:-





- تقديم طلب للإدارة الاجتماعية التابع لها السكن

- إجراء بحث اجتماعي من قبل الإدارة الاجتماعية.

- عرض الطلب على اللجنة العمومية بالجمعية، بحضور ممثل من وزارة التضامن الاجتماعي للبت بالموافقة من عدمه * المستندات المطلوبة:-





1 - طلب من الجمعية المشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي موجه لمدير عام الإدرة الاجتماعية التابع لها المقر المراد ترخيصه 2 - صورة محضر مجلس الإدارة بالموافقة على الترخيص Advertisements 3 - عقد إيجار أو تمليك موثق من الشهر العقاري 4 - موافقة الدفاع المدني والحي والإسكان والدفاع المدني 5 - تقرير الاستشاري الهندسي بالحي 6 - المستندات الخاصة بالجهاز الوظيفي بالدار (المؤهل الدراسي – صحيفة الحالة الجنائية – صورة بطاقة الرقم القومي – الخبرات السابقة). 7 - صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة.

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وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة لتأسيس وترخيص دار مسنين، حيث أنها مؤسسة اجتماعية معدة ومجهزة لإقامة المسنين، يتوفر فيها أسلوب الحياة الكريمة، وتقدم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة.