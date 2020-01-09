أخبار مصر | تعرف على المستندات المطلوبة لترخيص وتأسيس دار مسنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على المستندات المطلوبة لترخيص وتأسيس دار مسنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
*الفئة المستحقة:-
* الشروط:-
* إجراءات الحصول على الخدمة:-
* المستندات المطلوبة:-
2 - صورة محضر مجلس الإدارة بالموافقة على الترخيص
3 - عقد إيجار أو تمليك موثق من الشهر العقاري
4 - موافقة الدفاع المدني والحي والإسكان والدفاع المدني
5 - تقرير الاستشاري الهندسي بالحي
6 - المستندات الخاصة بالجهاز الوظيفي بالدار (المؤهل الدراسي – صحيفة الحالة الجنائية – صورة بطاقة الرقم القومي – الخبرات السابقة).
7 - صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة.
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.