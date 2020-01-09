أخبار مصر | تعرف على أهداف وإنجازات مبادرة "تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أهداف وإنجازات مبادرة "تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، مبادرة تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بتكلفة 2.2 مليون جنيه، حيث افتتح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 350 مؤسسة.

وتقوم المبادرة بدعم منظمات المجتمع المدني من أجل تحسين جودة خدماتها، وتطرح الوزارة منحة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بتطوير مؤسسات رعاية المسنين فى مصر، الغرض من هذه المنحة هو رفع كفاءة هذه المؤسسات من حيث البنية التحتية ودعم مهارات مقدمي الرعاية والإدارة التنفيذية من أجل تنفيذ تدخلات تهدف إلى توفير بيئة آمنة للمسنين ودمجهم داخل المجتمع.

ونرصد أهداف المبادرة وهي كالأتي:

وضع معايير للجودة طبقًا للمنظومة العالمية استنادًا على التجارب السابقة للدول الأخرى وكذلك الدراسات العلمية بالشراكة مع خبراء من جميع التخصصات والمجالات.

تنفيذ تقييم شامل لجميع دور الرعاية على مستوى الجمهورية وإعداد قاعدة بيانات بدور الرعاية.

وضع خطة تطوير لرفع كفاءة الدور وفقًا لنتائج تقييم محاور معايير الجودة في الممارسات المهنية وبرامج الرعاية المقدمة وكفاية وكفاءة العاملين بما ينعكس على المستهدفين.

وضع آلية للمشاركة المجتمعية لدعم عمليات التطوير من خلال المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية (أيتام – المسنين).

وتتضمن الإنجازات التي حققها مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية المحاور التالية:

1- محور البنية التحتية:

رفع كفاءة البنية التحتية لمؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ودور رعاية المسنين وذلك من خلال (صيانة دورات المياه وأعمال الصرف – صيانة شبكات الكهرباء – دهانات وترميمات – تجهيزات غرف الاعاشة والنشاط والعلاج الطبيعي بدور رعاية المسنين).

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2- محور بناء القدرات:

دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية:

رفع كفاءة مقدمي الرعاية بمؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتحفيزهم لرفع قدراتهم بالمحافظات المستهدفة (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الغربية ) لتنفيذ البرامج المهنية المتميزة فى 350 مؤسسة.

مساعدة الإدارة التنفيذية بعدد 350 مؤسسة بالمحافظات المستهدفة ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية) على تطبيق مبادئ الحوكمة وتحفيز المشاركة المجتمعية وسياسة حماية الأطفال وإدارة الموارد بشكل جيد.

دور المسنين:

رفع كفاءة مقدمي الرعاية بمؤسسات رعاية المسنين وتحفيزهم لرفع قدراتهم لتنفيذ البرامج المهنية المتميزة فى 168 مؤسسة على مستوى 22 محافظة.

مساعدة الإدارة التنفيذية بعدد 168 مؤسسة على تطبيق مبادئ الحوكمة وسياسة حماية المسنين وتحفيز المشاركة المجتمعية وإدارة الموارد بشكل جيد.

3- محور البرامج والأنشطة (مسنين):

تطوير البرامج والأنشطة التي تنفذها الدور بالمحافظات بالنسب الآتية: (القاهرة 69 دار – الجيزة 23 دار – الإسكندرية 21 دار – الغربية 9 دور ) حيث أنها تمثل أكبر نسبة مؤسسات على مستوى الجمهورية وسوف يتم تطبيق البرامج والأنشطة على 20% من إجمالي عدد الدور بالمحافظات الأربعة وعددهم (24) مؤسسة على أن يتم تنفيذ ثلاث برامج بكل مؤسسة.

4- محور سد العجز الوظيفي من مقدمي الرعاية (أخصائيين اجتماعيين – أخصائيين نفسيين) بمؤسسات (أيتام – مسنين):

تناول هذا النشاط من الخطة سد العجز الوظيفي بنسبة 25% من إجمالي عدد الدور، على أن يكون إجمالي الراتب في الشهر 1200 جنية وفقا للحد الأدنى من الأجور لمدة عام.