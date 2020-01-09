أخبار مصر | "شعبة الذهب" تزف بشرى سارة بشأن ارتفاع الأسعار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعبة الذهب" تزف بشرى سارة بشأن ارتفاع الأسعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رفيق عباس، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى التوترات التي تحدث في الشرق الأوسط، وسيتراجع إذا توقفت، لافتا إلى أن الارتفاع مؤقت.

وأشار "عباس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، إلى أن أسعار الذهب مرتبطة بالأحداث العالمية، وفي حالة استقرارها سيعود إلى التراجع.

وكشف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب، عن أن ارتفاع أسعار الذهب مؤقت، ومرتبط بالأحداث الجارية.