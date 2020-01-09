مصر | نقل محاكم القضاء الإداري من مدينة سخا إلي مجمع كفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل محاكم القضاء الإداري من مدينة سخا إلي مجمع كفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرار رقم 25 لسنه 2020، بنقل محاكم القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ من مقرها الحالي بمدينة سخا إلي مجمع محاكم مجلس الدولة بكفر الشيخ والكائن بشارع الجمهورية بجوار مستشفي الرمد القديم.

كما نص القرار علي ضرورة تنفيذ كلا من نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لهذا القرار.

والجدير بالذكر إنه افتتح مجمع محاكم مجلس الدولة المستشار أحمد عبد العزيز الرئيس السابق لمجلس الدولة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 246.2019 وقد عين المستشار بخيت محمد إسماعيل رئيس للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، والمستشار يسري الشيخ رئيس لمحكمة القضاء الإداري.