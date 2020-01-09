شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروعات قومية في المنيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، محافظة المنيا، صباح الخميس، لتفقد عدد من المشروعات القومية، بينها محطة معالجة مياه مدينة المنيا الجديدة، ومشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع سكن مصر.

ومن المقرر أن يستقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوزير، ويتوجهان إلى مشروع تطوير العشوائيات «مدينة العمال»، ومشروع الوحدات السكنية الجديدة، وعقب ذلك يتوجه الوزير إلى محطة مياه الشرب بأبوقرقاص بطاقة 204 ألف متر مكعب/ يوم، كما يتفقد محطة المعالجة بمدينة المنيا بطاقة 90 ألف متر مكعب/ يوم.