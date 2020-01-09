شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أبطال رياضة التجديف في بورسعيد.. والمقدم علي الزيني «الشاب المثالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأبطال المحافظة في رياضة التجديف والذين حققوا المركز الثاني في بطولة إفريقيا لسباقات الكياك والكانوي، وقدم المحافظ ميداليات وشهادات تقدير للأبطال مؤكدا أنهم نماذج رائعة لأبناء المحافظة.

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وأثنى «الغضبان» على اختيار المقدم على الزيني الشاب المثالي للمحافظة لعام ٢٠٢٠، وأشاد ببطولاتة التي قدمها فداء لمصر في الحرب ضد الإرهاب بسيناء ولم تمنعه إصابتة البالغة في مواصلة مسيرتة بتحدي وإرادة كبيرة ويكون أحد أبطال مصر الدوليين في رياضة التجديف.

وقرر المحافظ منح الفريق البطل العضوية الشرفية الدائمة بالمدينة الرياضية كما وافق على نقل تدريبات الفريق إلى قناة الاتصال استعدادا للبطولات القادمة.

ويضم الفريق السيد محمد فهمي البدويهي مدرب واللاعبين على سامي الزيني وأحمد السيد محمد البدويهي وعمرو هاني أبوزيد وروان مجدي أبوعرام.