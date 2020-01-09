شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة إطلاق الصواريخ الإيرانية على القاعدة الأمريكية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة "برس تى فى" ، فيديو جديدا يوثق لحظة إطلاق الصواريخ على قاعدة جوية أمريكية فى العراق، وقالت القناة إن الحرس الثورى الإيرانى استهدف قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية في غرب العراق بضربة صاروخية ردا على استهداف الولايات المتحدة للقائد الإيرانى لمكافحة الإرهاب قاسم سليمانى.

وأعلن الحرس الثورى الإيرانى، أمس الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيرانى، الذى أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته فى غارة بمطار بغداد قبل أيام. ووصف المرشد الأعلى فى إيران، آيه الله على خامنئى، الهجوم الصاروخى على القواعد العسكرية الأمريكية فى العراق بـالناجح.

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كان وزير الدفاع الأمريكى، مارك إسبر، قال، إن إيران أطلقت 16 صاروخا باليستيا قصير المدى من 3 مواقع على الأقل.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي- فى تصريحات للصحفيين فى مقر البنتاجون- أن 11 صاروخا على الأقل سقطت على قاعدة عين الأسد وصاروخ واحد على الأقل سقط على أربيل.

وقال"لم تحدث أضرار بشيء رئيسي والأهداف المصابة تشمل خياما وساحة انتظار وهناك أضرار بطائرة هليكوبتر".

من جهته، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن القصف الصاروخى الذى أطلقته إيران أمس لم يسفر عن حدوث خسائر بشرية فى صفوف القوات الأمريكية أو العراقية بفضل الترتيبات التى اتخذناها مسبقاً وبفضل الإنذار المبكر، مشدداً على أن سعى إيران لأمتلاك سلاح نووى أمر يهدد العالم، وتابع:"لم نسمح به على الإطلاق".