شكرا لقرائتكم خبر عن 12 اقتراحًا برغبة فى البرلمان بشأن تطوير مراكز الشباب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، 12 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب، متعلقة بمشكلات واحتياجات مراكز الشباب فى المدن والقرى بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وتطالب بتطويرها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، بحضور مسئولى وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التنمية المحلية، وعدد من المحافظات، وتشمل الاقتراحات برغبة التى ستناقش فى الاجتماع، الآتى:



1 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى بشأن إحلال وتجديد نادى الشبان المسلمين بمدينة أسيوط.

2 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد أحمد بشأن بناء المبنى الإدارى لمركز شباب قرية الغباشية بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ.

3 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب بشأن تنجيل ملاعب (الجزائر، السرارية، الحتاحتة) بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

4 - اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد الزاهد بشأن إنشاء مراكز شباب بالأحياء أرقام 10، 12 (ابنى بيتك) بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

5 ـ اقتراح برغبة مقدم من النائب بسام فليفل بشأن سداد الأقساط للملعب الخماسى بمنشية البدوى بمركز طلخا بالدقهلية، من وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة الأوقاف.

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6 ـ اقتراح برغبة من النائب أحمد العوضى، بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 6 قراريط بقرية البلامون ـ مركز السنبلاوين بالدقهلية لإقامة مركز شباب نموذجى.

7 ـ اقتراح من النائب عبد الرحمن البكرى، بشأن احتياج مركز شباب مدينة السرو بمحافظة دمياط لاستكمال سور الملعب، التنجيل الطبيعى، الإضاءة، غرف خلع ملابس.

8 ـ اقتراح برغبة من النائب أحمد أبو علم، بشأن إنشاء ملعب قانونى بمركز شباب أبو خرص بمركز أبو تيج بأسيوط.

9 ـ اقتراح من النائب سعيد حساسين، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية كومبوة بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.

10 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن الانتهاء من تطوير وتنجيل بعض مراكز الشباب بمركز بنها بمحافظة القليوبية.

11 ـ اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود عبد السلام الضبع، بشأن إحلال وتجديد وتطوير شامل لمراكز شباب الحجيرات بمحافظة قنا.

12 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب المعتز بالله النجار، بشأن نقل الإشراف الإدارى لمركز شباب قرية دسونس أم دينار مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، على مساحة 2 فدان وخمسة قيراط لصالح وزارة الشباب ضمن مساحة خمسة أفدنة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.