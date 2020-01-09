شكرا لقرائتكم خبر عن 69% من القراء لا يتوقعون اندلاع حرب بالمنطقة بسبب أمريكا وإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان: " هل تؤدي الضربة الإيرانية للقاعدة الأمريكية إلى إشعال حرب في المنطقة؟؟"، حيث رأى 69% من القراء أن الضربة الإيرانية للقاعدة الأمريكية لا تؤدى إلى إشعال حرب في المنطقة، بينما رأى 31% منهم أنها تتسبب فى اندلاع حرب.

ووجهت طهران هجمات صاروخية استهدفت اثنين من القواعد العسكرية التى تضم قوات أمريكية فى العراق انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى، قاسم سليمانى.

وأعلن وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف أن طهران اتخذت "وخلصت إلى إجراءات متناسبة فى الدفاع عن النفس"، مضيفًا أن طهران "لا تسعى إلى تصعيد" لكنها ستدافع عن نفسها ضد المزيد من العدوان.

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وقالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إن الرد الإيرانى على قتل سليمانى بدا محسوبا بعناية لتهدئة الغضب المتزايد فى الداخل الإيرانى مع تقديم فرصة للرئيس ترامب لتجنب حرب يمكن أن تدمر المنطقة. ورغم أنه لم يتضح ما إذا كان استهداف القاعدتين قد أسفر عن سقوط قتلى، فإن الهجوم ترك الباب مفتوحا أمام إيران وترامب لتخفيف حدة التوتر. وبدا ذلك واضحا فى تصريح وزير الخارجية الإيراني.

وجاء مقتل سليماني، وهو بطل قومي للكثيرين في إيران، والهجمات الصاروخية التي نفذتها طهران وسط تصاعد التوترات بشكل مطرد في جميع أنحاء الشرق الأوسط بعد قرار ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته إدارة سلفه باراك اوباما وقوى دولية خمس مع طهران لتقويض أنشطتها النووية. وتمثل هذه أيضًا المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي تهاجم فيها واشنطن وطهران بعضهما البعض بشكل مباشر وليس من خلال وكلاء في المنطقة. وقد أثار ذلك فرص اندلاع صراع مفتوح بين الخصمين، اللذين كانا على خلاف منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 والأزمة اللاحقة للسيطرة علر السفارة الأمريكية وأزمة الرهائن.