شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٠٠ طالب ينضمون لمشروع «صناعة البطل» في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدى صالح مستشارة التعليم بمحافظة بورسعيد، أن برنامج إعداد البطل واختيار المواهب الرياضية أسفر عن اختيار ٢٠٠ من طلاب المحافظة من البنين والبنات من بين اكثر من ٢٠٠٠ تلميذ وتلميذة من المحافظة ويتم إعدادهم مع المناطق الرياضية بواسطة نخبة من المدربين والمتخصصين للوصول بهم إلى مستوى المنافسة على البطولات المحلية والدولية، وقد حققت منطقتي السباحة والكاراتية تقدما متميزا في هذا المجال.

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ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باستمرار برنامج «صيفنا مميز» للعام الثاني على التوالي بعد انتهاء الموسم الدراسي، وبعد نجاح الموسم الأول والذي تم من خلالة احتواء تلاميذ مدارس المحافظة وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا خلال الإجازة الصيفية واستغلالها في تنمية المهارات الرياضية والثقافية والفنية لهم.

وأضاف أن المحافظة لن تدخر أي جهد للاستثمار في تنمية الشباب والأجيال الصاعدة واختيار المميزين منهم للاستمرار في برامج تأهيل وتدريب على أعلي مستوى لتمثيل مصر في الفعاليات المحلية والدولية المختلفة.

جاء ذلك لقاء محافظ بورسعيد بفريق عمل صيفنا مميز بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد.