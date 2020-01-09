شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح الخط الرئيسي لمدينة العريش وإعادة ضخ المياه بعد انقطاع ٢٤ ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء ضخ مياه الشرب إلى مدينة العريش، بعد إصلاح عطل بالخط الرئيسي المغذي للمدينة.

وأكد اللواء سعيد بده رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وقوع كسر في خط المياه الرئيسي «1000 مم» المغذي لمدينة العريش بمنطقة مصفق شرق مدينة بئر العبد، ما أدى إلى توقف ضخ المياه لمدينة العريش لنحو ٢٤ ساعة.

وأوضح بده، أن الطواقم الفنيه التابعة للشركة قامت بإصلاح العطل وإعادة ضخ المياه مرة أخرى من محطة تنقية وترشيح المياه بالقنطرة شرق إلى محطة رافع المياه بمنطقة التلول ببئر العبد ثم إلى مدينة العريش، لتنفيذ برامج ضخ المياه اليومية بمدينة العريش والأحياء والتجمعات التابعة لها.