شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبنية التعليمية» تدرج مدرستين بالإسكندرية بمساحة 2000 متر ضمن إنشاءات 21/20 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت هيئة الأبنية التعليمية في الإسكندرية برئاسة المهندس أحمد عبدالكريم مدير عام الهيئة على إدراج مدرستين جديدتين ضمن خطة إنشاءات الهيئة للعام 2020 / 2021 في منطقة العامرية وبرج العرب.

وشملت الخطة الإنشائية للهيئة إدارج مدرستي «سند 1» والمدرسة التجريبية في قرية بغداد بمريوط غرب الإسكندرية، حيث أجرت لجان فنية وهندسية معاينات ميدانية على الأرض للمدرستين تمهيدا لبدء الإنشاء.

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ويجري إنشاء المدرسة الإبتدائية في قرية «سند 1» التابعة للنهضة بحى العامرية أول على مسطح مساحته 2000 مترا مربعا تبرع من المواطن صبحى عبدالسلام مصطفى وتم قبول التبرع بقرار من المجلس التنفيذى للمحافظة رقم 9 بتاريخ 10 يناير 2019 وجاءت موافقة هيئة الأبنية بناء على موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2019.

كما يجري إنشاء مدرسة تجريبى جديدة داخل فناء مدرسة بغداد الابتدائية والتابعة لإدارة برج العرب التعليمية لخدمة القرية والمناطق المجاورة حيث تبلغ مساحة المدرسة الابتدائية 8400 مترا مربعاً وجاءت موافقة الهيئة بناءاً على الطلب المقدم من الدكتور أحمد خليل خيرالله وأحمد الشريف أعضاء مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب إلى محافظ الاسكندرية السابق الدكتور عبدالعزيز قنصوه والمهندس أحمد عبدالكريم مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالإسكندرية.

وفى سياق متصل أجرى محمد سعد أمين حزب النور بدائرة العامرية وبرج العرب ومدير مدرسة أم سلمة زيارة ميدانية لتفقد أعمال الإنشاءات الخاصة بالمدرسة التجريبي بقرية بغداد بمريوط والتى تم إدراجها بخطة هيئة الأبنية التعليمية بناءا على الطلب المقدم من النائبين إلى وزير التربية والتعليم بتاريخ ٢٧/ ٨/ ٢٠١٨.