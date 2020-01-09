شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الدعوة بـ«أوقاف الإسكندرية»: الإسلام يرفض التدخل الأجنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز إعلام حي الجمرك في الاسكندرية لقاء دينيا مساء الأربعاء، بحضور ومشاركة الدعاة من إدارات الجمرك ووسط ومحرم بك تحت عنوان «دور الخطاب الديني في معالجة المشكلات المجتمعية»، حاضر فيها الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الإسكندرية.

وقال عبدالبصير إن تجديد الخطاب الديني ضرورة دينية لمواكبة الواقع، لأن الإسلام جاء لإصلاح واقع الناس، ولا يجوز أن يكون الداعية منعزلا عن الواقع، ولابد أن يتزود بعلوم القرآن والسنة وقراءة واعية للتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس وقراءة الواقع قراءة صحيحة بالإضافة إلى تنمية الملكة اللغوية من خلال القراءات الأدبية والثقافية والشعر والنثر.

Advertisements

وتحدث عن التدخل الأجنبي في شؤون البلاد فقال: «الإسلام يرفض التدخل الأجنبي والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل مع التأكيد أن كل تدخل أجنبي يؤدي إلى تقسيم الأمم وضياعها وتقطيع أوصالها ولابد من الاعتصام ووحدة الكلمة وجمع الصف لمواجهة المخاطر والدفاع عن الأمن القومي».

وردا على سؤال حول مواجهة ظاهرة الطلاق أكد أن الإسلام عالج هذه القضية من خلال إدارة الخلاف الزوجي عن طريق الوعظ والهجر ثم بعد ذلك جلوس الزوجين بدون وسيط، ثم إن ظل الخلاف إرسل حكما من أهله وحكما من أهلها ثم بعد ذلك يطلقها في طهر لم يجامعها فيه رغبة من الإسلام في جعل الطلاق خيارا أخيرا ومن لم يلتزم بإدارة الخلاف الزوجي فهو آثم.

وحول التطرف ومواجهة العنف قال: «التفرقة والتشرذم والتناحر ليست من الإسلام في شيء بل إن الإسلام دعا إلى الوحدة وأن نكون يدا واحدة نتعاون على البر والتقوى داعيا إلى مواجهة الإلحاد والانحلال من خلال الاهتمام بالأسرة لأنها أساس التربية وهي المدرسة التي يتخرج منها الجميع فبصلاح الأسرة ينصلح المجتمع مع التأكيد على أن التحرش يخالف المروؤة والشهامة علاوة على مخالفته لدين الله عز وجل مع الالتزام بالاحتشام وغض البصر».

ياتي اللقاء في إطار اهتمام المديرية بمواجهة الأفكار المغلوطة الهدامة والمنحرفة بالحكمة والموعظة الحسنة برعاية فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وعبدالرحمن نصار وكيل المديرية.