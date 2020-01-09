شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران المدني بإيران: الطائرة الأوكرانية واجهت مشكلة فنية قبل التحطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الطيران المدني في إيران تذيع تقريرها المبدئي في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها من بفترة بسيطة من مطار الإمام الخمينى الدولى.وأفاد التقرير الإيراني المبدئي أن الطائرة واجهت مشكلة فنية قبل التحطم وكانت متجهة صوب المطار قبل الحادث.وجاء في التقرير المبدئي غقادة شهودا رأوا الطائرة وقد اشتعلت بها النيران في الجو قبل سقوطها. وأوضح التقرير أن قائد الطائرة لم يجر اتصالا لاسلكيا يبلغ فيه بحدوث موقف غير معتاد.

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وأفاد التقرير أن جهازي التسجيل لحقت بهما أضرار. لافتا إلى أن المحققين الإيرانيين أرسلوا المعلومات الأولية عن الحادث إلى أوكرانيا والولايات المتحدة والسويد وكندا.