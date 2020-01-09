شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق: انتهاء تنفيذ محور بديل لطريق خزان أسوان خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الطرق والكبارى، أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ محور بديل طريق خزان أسوان بالكامل خلال عامين، حيث بدأت أعمال تنفيذه منذ أسابيع وشرعت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل فى أعمال الخوازيق للمحور العلوى الجديد.

وأضافت هيئة الطرق والكبارى، أن المحور الجديد يبلغ طوله 4.5 كم وعرضه 30 مترًا ويتكون من 3 حارات فى كل اتجاه، كما يضم 4 كبارى رئيسية هى كوبرى على النيل وكوبرى على مفيض السد العالى وكوبرى الطريق الزراعى الغربى وكوبرى الزراعى الشرقى، لافتة إلى هذا المشروع سيساهم فى نقل الحركة المرورية من على جسم خزان أسوان إلى المحور الجديد.

Advertisements

وأكدت الهيئة، أن المحور الجديد سيربط بين الطريق الواصـل لطريق أسوان/ برانيس حتى طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى عابـرًا نهر النيــل وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى الغربى، وسيربط مع طريق أسوان / أبو سمبل، مشيرة إلى أن تكلفة المحور الجديد تصل إلى 2 مليار جنيه.

كان وزير النقل المهندس كامل الوزير، أكد أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة على شبكة الطرق من خلال تصميم وتنفيذ الطرق بجودة عالية وتخطيطها وتدعيمها بالعلامات واللوحات الإرشادية وتعديل القوانين والتشريعات، بما يساهم فى سلامة مستخدمى الطرق، وكذلك إدخال كل النظم الحديثة فى متابعة المركبات ومستخدى الطرق وعمل حملات توعية خاصة بهذا المجال وتحديث المعدات المستخدمة فى عمليات الإنقاذ والتأمين، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مهابط لطائرات الإسعاف ونقاط إسعاف متعددة بالطرق الجديدة.

وأشار الوزير، إلى أن الطفرة الكبيرة التى تحققت فى مجال الطرق والكبارى بمصر كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمى فى مؤشر جودة الطرق وفقاً لتقارير التنافسية العالمية، حيث قفزت مصر 90 مركزًا، خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014.