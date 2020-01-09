شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 30% من مقررات شهر يناير لأصحاب بطاقات التموين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين، ضمن مقررات شهر يناير الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 30% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الدخلية، قد أعلنت عن طرح مناقصة محدودة رقم 3 لسنة 2020/2019 لتوريد زيت خام محلى بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد على أن يبدأ التوريد من 1 - 15 فبراير 2020 لطرحه على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف أن عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم بلغ 5.22 مليون بطاقة بإجمالى 64 مليون مستفيد، فضلاً عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالى دعم مالى يقدر بـ89 مليار جنيه.

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جدير بالذكر أن وزارة التموين أكدت افتتاح 1454 منفذًا لمشروع "جمعيتى" فى محافظات الصعيد بجانب افتتاح 574 منفذًا فى المرحلة الثانية، كما وأنه جارى أيضا 680 فرعًا للمرحلة الثالثة فى مناطق الوجه القبلى من أجل توفير فرص عمل لشباب الخريجين، وكذلك توفير المنتجات والسلع للمواطنين، بجانب أيضًا افتتاح فروع للمشروع فى كافة محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير كافة السلع الغذائية خاصة فى القرى والنجوع.