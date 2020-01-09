تستمر لـ3 أيام.. الأرصاد تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

قالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة إيمان شاكر، إن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضافت شاكر، لمصراوي، أن معدل درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 : 4 درجات مئوية، مضيفةً أن الطقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات وسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

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وأوضحت أن نشاط الرياح مستمر أيضًا حتى الجمعة المقبل، ويصبح مثيرًا للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

وأضافت: "فرص سقوط الأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة من خفيفة إلى متوسطة خلال اليومين المقبلين".

ولفتت إلى أن حالة الطقس تعود للاستقرار بدءًا من يوم السبت، بزيادة في فترات سطوع الشمس، وهدوء بسرعات الرياح، وانحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية فقط، وتنعدم في باقي الأنحاء، موضحةً أن فترة الاستقرار بالأحوال الجوية تستمر لمدة 3 أيام.​