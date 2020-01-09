أخبار مصر | اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الشباب والثقافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الشباب والثقافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مؤتمرا صحفيا، لتوقيع برتوكول تعاون بين الوزارتين، وذلك لتفعيل تنفيذ الأنشطة والمشروعات الثقافية والشبابية من خلال الهيئات الشبابية والرياضية وقصور الثقافة.

ويقام المؤتمر اليوم الخميس الموافق 9 يناير في تمام الساعة 1 ظهرا في قاعة الاجتماعات بالدور الثاني بمبنى الوزارة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد عقدت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولي والمصري لكرة اليد، مع وزارة التربية والتعليم بهدف نشر لعبة كرة اليد بالمدارس، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ويهدف البروتوكول إلى انتقاء الطلاب الموهوبين وتدريبهم تحت مظلة Hand ball at school بالاتحاد الدولي لكرة اليد للوصول إلى مليون لاعب في مصر، من خلال تدشين مراكز تدريب للطلبة بأجر رمزي، والاستعانة بمدربين مؤهلين ومعتمدين من الاتحاد المصري لكرة اليد للتدريب في مراكز التدريب.