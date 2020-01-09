أخبار مصر | اليوم.. وزير التعليم يوقع برتوكول لإنشاء مدرسة هوايتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وزير التعليم يوقع برتوكول لإنشاء مدرسة هوايتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، للمشاركة في مراسم توقيع بروتوكول، ومؤتمر صحفي لإنشاء "مدرسة هويتنا" .

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إن المدرسة تعتبر أول مدرسة رسمية مستدامة بين اتحاد بنوك مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسوف يتم ذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 بفندق "سميراميس انتركونتيننتال"، قاعة طيبة الساعة الواحدة ظهرًا.