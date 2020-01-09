شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستعد لاختيار 270 مشرفا لخدمة حجاج الجمعيات خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، لإجراء الاختبارات التحريرية والشفوية لاختيار مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر اختيار عدد 270 مشرفاً بواقع مشرف لكل 45 حاجاً مع مراعاة اختيار العناصر الشابة القادرة على أداء المهام الإشرافية حرصاً على توفير سبل الرعاية للحجاج.

وكان أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، قد أكد إن اليوم الخميس هو آخر موعد لقبول طلبات التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لاختيار مشرفى حجيج بيت الله الحرام لموسم حج 1441هـ / 2020 للراغبين من أعضاء الجمعيات وممثلى الجهة الإدارية، مطالبا الراغبين بالاشتراك فى الإشراف على حج الجمعيات الأهلية للموسم الجديد بسرعة التقديم، مشيرا إلى أن التقديم على الموقع الإلكترونى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، ويتم تقديم طلبات الإشراف يدوياً للمديرية التابع لها المرشح، وذلك وفقاً لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكترونى، ويجرى استيفاؤه من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية، بالإضافة إلى كافة المستندات اللازمة للترشيح والمتمثلة فى "الشهادة الطبية التى تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية، صورة المؤهل الدراسى، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومى، محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو، صورة لائحة النظام الأساسى للجمعية".

وأشار عبد الموجود، أن عدد الطلبات المقدمة حتى منتصف الأسبوع الماضى بلغ 850 طلباً، مع مراعاة اختيار العناصر الشابة القادرة على أداء المهام الإشرافية حرصاً على توفير سبل الرعاية للحجاج، وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التى تجريها المؤسسة القومية للحج.

جدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت فى وقت سابق عن فتح باب قبول الترشيح لأعضاء البعثة الاشرافية من الجمعيات وممثلى الجهة الإدارية الراغبين فى الإشراف على حجاج الجمعيات خلال الفترة من 15/12/2019 وحتى 2/1/2020 وفقاً للشروط والقواعد الخاصة المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام.