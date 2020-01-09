شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 425 ميجا وات مقدار الوفر المحقق فى الكهرباء خلال ساعة الأرض فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنها خلال مشاركتها فى المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار والمعروفة بساعة الأرض، يوم 30 مارس 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغ مقدار الوفر المحقق فى الطاقة الكهربائية خلال الساعة التى تم إطفاء الانوار خلالها من الساعة 8:30 الى الساعة 9:30 مساء، نحو 425 ميجا وات/ ساعة، والمقدر بنحو 508 ألف جنيه مصرى مقارنة بكمية وفر 242 ميجا وات ساعة خلال عام 2018 طبقا للبيانات الواردة من مركز التحكم القومي التابع لوزارة الكهرباء.

وأوضحت الوزارة، فى تقرير أصدرته، أن تلك المعدلات تُشير الى تنامى الوعى لدى المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية فى هذا الحدث العالمى الهام، والذى يُعد أكبر حدث بيئى عالمى يهدف توعية المجتمع بآثار التغيرات المناخية، وحث المواطنين على المشاركة بإيجابية بخفض الأضواء، والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لتخفيف الاحمال الكهربائية وترشيد الاستهلاك.

وأشارت إلى أنها أطلقت بالتعاون مع مؤسسة جرينيش حملات فى محافظات القاهرة والجيزة، بمبادرة شباب للنيل، بمشاركة مجموعة من شباب المتطوعين لرفع المخلفات من نهر النيل بكمية تقديرية 5 طن للحملة بالتعاون مع شركاء التنمية ومنهم هيئة المعونة الألمانية GIz.

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كما شهد عام 2019 تنفيذ عدد من الأنشطة الداعمة لتحفيز المشاركة المجتمعية ومنها مبادرة ميدانية للنظافة والتشجير بمنطقة كوبرى الدمرداش بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، والتعاون مع الشباب والمجتمع المدني في تنفيذ حملات نظافة بنهر النيل بعدد من المحافظات كمبادرة الأقصر لرفع اطنان من المخلفات الموجودة على ضفاف النهر بالتعاون مع الجهات المعنية كشرطة البيئة والمسطحات والمجلس القومي للمرأة.

ونفذت الوزارة عدد من البرامج التثقيفية والتطوعية للشباب والنشء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة شملت معسكرات صديقة للبيئة (40 معسكر لعدد 6150 شاب وفتاة)، وإطلاق قوافل للتوعية البيئية (27 قافلة لعدد 2060 شاب وفتاة)، كما تم تنفيذ 27 دورة تدريبية لعدد 2090 شاب وفتاة.