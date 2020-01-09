شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات جامعة القاهرة بامتحانات الفصل الدراسى الأول × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل طلاب جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2019 والتى انطلقت فى نهاية شهر ديسمبر الماضى ، والتى من المقرر أن تنتهي يوم الخميس 23 يناير الجارى، لتبدأ بعدها اجازة نصف العام الدراسى ولمدة 15 يومًا، وفقًا للخريطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، تمهيدا لانطلاق الفصل الدراسى الثانى فى مطلع شهر فبراير .

وفى هذا الإطار يرصد " الخليج 365" توجيهات رئيس الجامعة خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول فى 10 معلومات :-

1 - ضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التي سبق اقرارها والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة.

2 - تشكيل لجنة ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوي الطلاب

3 - توجيه عمداء الكليات بمتابعة سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كافة مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات

4 - تشكيل لجنة للطوارئ لمتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، بحيث يكون من سلطة اللجنة التعامل مع المشاكل الطارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب

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5 - منع السفر لأعضاء هيئة التدريس وتطبيق جزاءات صارمة على المراقبين المتغيبين، وتوقيع عقوبات تصل إلى الفصل عند الغش والمساءلة الجنائية فى حال محاولة التسريب.

6 - اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب.

7 - إعداد اللجان للطلاب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعى

8 - عدم منع أي طالب لم يسدد الرسوم الدراسية من دخول الامتحانات، على أن يتم السداد فى الفصل الدراسي الثانى ودراسة الحالات التى لا تستطيع السداد وتقديم المساعدة لهم.

9 - تم مراعاة اجازات أعياد الميلاد احترامًا للأخوة المسيحيين خلال وضع جداول الامتحانات

10 - البدء فى اعمال التصحيح و الكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.