شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن أن اليوم الخميس، هو آخر موعد لتلقى طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية فى دورتها الجديدة لعام 2020، وذلك على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات.

وتأتى أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة، وكذلك من تلك الشروط إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسرى للأبناء بدور الرعاية.

وستقوم الوزارة بتشكيل لجان على مستوى المديريات لاختيار المرشحات على مستوى كل محافظة، ثم لجنة للاختيار مركزيا، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات على رأسها وزارة الثقافة وممثل عن مجلس النواب والمجالس القومية وخبراء فى التربية وممثلين للجمعيات الأهلية، وذلك استعدادًا لإقامة الاحتفال السنوى المركزى لعيد الأم فى مارس من العام المقبل، حيث انتهت اللجنة المشكلة للاحتفال بعيد الأم من وضع المعايير والشروط الخاصة باختيار الفئات المكرمة لهذا العام.

وكانت وزارة التضامن الاجتماع،ى قد أعلنت أنها تواصل تلقى طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية فى دورتها الجديدة لعام 2020، على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات، وذلك استعدادًا لتنظيم الاحتفال المركزى للمسابقة خلال مارس المقبل، ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية على ألا يقل سن الأم عن 50 سنة فى 31 ديسمبر 2019 مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى فى ذلك محافظات الحدود "شمال سيناء وجنوب سيناء، الوادى الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر، أسوان" وبحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.