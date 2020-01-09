شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة فى مناطق متفرقة بالأردن.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العاصمة الأردنية عمان سقوط أمطار غزيزة وخاصة فى منطقة وسط البلد، حيث ارتفاع منسوبها بمختلف الطرق، كما تصدر هاشتاج "عمان تغرق" قائمة الأكثر تداولا على تويترفى دولة الأردن.



عمان تغرق ترند

وتداول مستخدمو موقع تويتر صور وفيديوهات لسقوط الأمطار فى الطرق المختلفة وارتفاع منسوب المياه، بالإضافة إلى جمهود الدفاع المدنى أثناء عملية سحب المياه من منطقة وسط البلد حيث يحاول السيطرة على الموقف.

وذكر موقع الغد الأردنى، أن رئيس قسم العلاقات العامة في إدارة الدوريات الخارجية النقيب سفيان العجرمي، أكد أن جميع الطرق الخارجية في المملكة سالكة، ولا يوجد أى إغلاقات للطرق.

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وأوضح أن مختلف مناطق المملكة تشهد أمطاراً غزيرة، وقد يرافق ذلك ارتفاع في منسوب المياه واستخدام المركبات في مثل تلك الظروف بحاجة للحذر الشديد وتجنب المسير على بعض تلك الطرقات.

دعت مديرية الأمن العام الأردنية، اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات مع تأثر المملكة بالمنخفض الجوي والتساقط الكثيف للأمطار وتدني مدى الرؤية وارتقاع منسوب المياه في بعض الطرقات خاصة.

من جانب آخر، قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني بالأردن بأن غرف العمليات تبلغت عن تعرض أحد الأشخاص إلى الانجراف مع مركبته داخل سيل تشكل بفعل مياه الأمطار في منطقة وادي القمر بمحافظة الزرقاء تقوم الآن فرق الغطس وبعمليات تفتيش وبحث في مجرى السيل بعد العثور على مركبته وفقا لجريدة الغد الأردنية.







