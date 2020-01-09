أخبار مصر | كيف تم تصوير "كليب مامي كوسا" داخل قصر أثري بالقاهرة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تم تصوير "كليب مامي كوسا" داخل قصر أثري بالقاهرة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار عرض "كليب" أغنية "مامي كوسا"، لأحد المغنيين المشهورين حالة من الرفض لدى بعض المهتمين بالشأن الأثري، حيث تبين من المشاهد أن العمل تم تصويره داخل قصر المانسترلي الأثري، بالقاهرة.

وأظهرت مشاهد ولقطات "الكليب"، الذي تداوله رواد السوشيال ميديا، فتاة ترقص داخل القصر، وما يشبه البار، وكذلك مصادر إضاءة متعددة، داخل القصر.

وعلمت بوابة الخليج 365 من مصادر في وزارة السياحة والآثار، أن "الكليب" تم تصويره داخل القصر بالفعل مع إتخاذ الاحتياطات المعتادة، وهي استخدام الإضاءات الباردة، ووضع الديكور على حوامل غير مثبتة في الحوائط الأثرية، وعدم توصيل أي إضاءة من داخل القصر، بل مصدر الإضاءة كان مولد كهربائي تابع لفريق التصوير خارج نطاق القصر.

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وأشارت المصادر إلى أن فريق عمل "الكليب" حصل على تصريح بالتصوير، بعد سداد الرسوم المقررة، وكان عددهم ما يقرب من 80 فرد، وما ظهر في "الكليب" ما يوحي أنه بار، هو ديكور غير مثبت بالحوائط والزجاجات بها مشروب شاي مخفف، وقد أشرف مفتشو المنطقة على تواجد فريق العمل بالقصر، واستغرق التصوير فترة 24 ساعة كاملة.

كان قصر المانسترلي شهد في وقت سابق، تصوير فيلم "حملة فريزر"، والذي تم عرضه في عيد الأضحى لعام 2016، وهو بطولة شيكو وهشام ماجد.

ويشهد القصر حاليًا تصوير فيلم من إنتاج السبكي، وحدثت مشكلات عدة واعتراضات من مفتشي الآثار، وصدرت عدة توصيات منهم برفض التصوير، إلا أن شركة الإنتاج توصلت لصيغة اتفاق، وحصلت على موافقة بالتصوير بعد اتخاذ كافة الاحتياطات، التي تضمن سلامة الأثر، وبعد سداد الرسوم المقررة قانونًا، سيتم التصوير بدءً من الغد.

