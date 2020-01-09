شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان مرورية على الطماطم المبكرة والبطاطس الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حملاتها المروية على زراعات الطماطم الشتوية المبكرة، وزراعات البطاطس للعروة الصيفية الجيدة، من خلال عمل حملات ارشادية للمزارعين بالغيطان لمواجهة التغير المناخى وبرودة الجو لزياد الإنتاج وعد تساقط الثمار، ومواصلة تنفيذ منظومة تدقيق المساحات وتقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات للعروة الشتوية بمحافظات الجمهورية، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية لتحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

وقال الدكتور علاء البحراوى مدير إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، إن هناك لجان من إدارة الخضر، تواصل عمل لجان مرورية على الطماطم الشتوية المبكر، وزراعات البطاطس العروة الصيفية التى بدات الزراعة من منتصف الشهر الماضى فى مساحات تبلغ 62 ألف فدان، بالإضافة إلى حصر وتدقيق مساحات عروات الخضر، وحصر البيانات الزراعية للخضر بصورة دقيقة ، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

وأضاف "البحراوى"، أن هناك لجان مكثفة وحملات مرورية على جميع محاصيل الخضروات بكافة أنواعها لزيادة الانتاجية وتغطية السوق المحلى من خلال توفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية بالمحافظات ،هدفها توفير المعلومات للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية الهامة، دون تدخل الوسطاء .

فيما أكد تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، إن هناك تدقيق لمساحات عروات الخضروات ، موضحا أن اجمالى حصر مساحات الخضر بذرية التكاثر للخضروات بمساحات مليون و750 ألف فدان ، بالعروات الثلاثة داخل وخارج الوادى ، بأجمالى إنتاجية 10 مليون و869 ألف و558 طنا، واجمالى مساحات الخضر خضرية التكاثر تبلغ 478 ألف و91 فدانا، باجمالى مساحات خضر على مستوى المحافظات بثلاث عروات تبلغ مليون و669 ألف و794 فدانا، بإنتاجية 16 مليون 586 ألف 911 طنا.