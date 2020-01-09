شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: جار الانتهاء من تصميمات 25 خلية دفن صحى للمخلفات بـ15 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه جارى خلال الفترة الحالية الانتهاء من التصميمات المبدئية لعدد 25 خلية دفن صحي للمخلفات، بـ15 محافظة، هم: الجيزة، الشرقية، البحيرة، الفيوم، مطروح، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، السويس، بورسعيد، الاسماعيلية، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك ضمن منظومة المخلفات الجديدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وأوضحت الوزارة، فى تقرير أصدرته، إلى أنه تم إعداد الدراسات البيئية والهندسية لاستخدام قطعة الأرض بمنطقة الصف – طريق حلوان الكريمات كمجمع متكامل للفرز، وإعادة التدوير والتخلص النهائي من المخلفات (بلدية، طبية، خطرة)، وإعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية 27 محافظة، واللازمة لخطط تطوير منظومة المخلفات محققاً هدف برنامج الحكومة 2018 / 2022 بنسبة 100%، بجانب إعداد منظومة الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة من خلال تغطية المصروفات بالإيرادات المخططة للمنظومة وتحديد الفجوة التمويلية المطلوب تغطيتها.

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كما تعمل الوزارة على الانتهاء من إعداد المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الجديدة، والعرض على رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بكافة مكونات المنظومة (مكونات المنظومة – برامجها – العائد المتوقع – التكلفة المقدرة – المخطط الزمنى)، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 2 خط بمصنعي بيلا وسيدي سالم بكفر الشيخ، وخط بمصنع المحلة بالغربية، والانتهاء من تركيب خط بمصنع نجع حمادي بقنا، وجاري اتخاذ إجراءات الفحص الفني والتسليم لمحافظة قنا.

ولفتت إلى أنه جاري التنسيق مع كلاً من الأمانة العامة لوزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة تأهيل مدفن الوفاء والأمل، حيث تم تخصيص مبلغ 47 مليون جنيه، من موازنة العام المالي 2018/2019 كدفعة أولى لتأهيل المدفن، بالإضافة إلى مبلغ 100 مليون جنيه، من موازنة العام المالى 2019/2020.