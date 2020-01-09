شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحصيل 103 ملايين جنيه من محاضر سرقات التيار خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تمكنت من استرداد مبلغ 103 ملايين جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى بالتنسيق مع شرطة الكهرباء، ومن خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء، خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2019 فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار حمزة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أنه جرى تحرير مليون و209 آلاف محضر سرقة تيار، مشيراً إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائى هى نفسها ما يطلق عليها "نظام الممارسة"، وهؤلاء المواطنون سيتم تركيب العدادات الكودية لهم إذا استوفوا الشروط والقواعد التى ستحددها الوزارة.

وقال حمزة، إن الوزارة والشركات التابعة لها ملتزمة بالقواعد الثابتة لتركيب العدادات الكودية، حيث يجب ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.

كان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب على ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.