شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أبليكشن المترو الجديد على الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة المترو أبليكشن جديدا عبر الموبايل لجمهور المواطنين يتيح توفير كافة الخدمات التى يتطلب الحصول عليها التوجه إلى شبابيك الحجز أو مكاتب الاشتراكات بالمحطات، ونرصد كل ما تريد معرفته عن هذا التطبيق والخدمات المتاحة عليه للركاب فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:

ما الخدمات التى يتيحها الأبليكشن حاليا؟

يتيح شحن الكارت الذكى لاستقلال خطوط المترو المستخدم حاليا كبديل لتذاكر الرحلة الواحدة الورقية، كما يمكن استخراج اشتراك المترو أيا كان نوعه، وتقديم الأوراق اللازمة حسب نوعه الاشتراك من خلال تحميلها على "الأكونت" الخاص بالراكب على الأبليكشن ودفع الرسوم المطلوبة وقيمة الاشتراك ثم التوجه لأقرب محطة بها مكتب اشتراكات لاستلام اشتراكه.

هل الابليكشن مقتصرعلى إتاحة خدمات شحن الكارت الذكى واستخراج الاشتراكات؟

ـ الأبليكشن يقدم معلومات تعريفية للراكب عن خطوط المترو ومحطاته، ويمكن من خلال التطبيق معرفة أقرب محطة مترو لموقع الراكب المتواجد به يمكنه استقلال المترو من خلالها.

الهدف من طرح الأبليكشن؟

ـ إتاحة عبره أى خدمة يتطلب الحصول عليها التوجه إلى شبابيك الحجز أو مكاتب الاشتراكات بالمحطات، ومخطط له أن يكون بديلا مستقبليا لشبابيك الحجز ومكاتب الاشتراكات بالمحطات وكذلك مكاتب تلقى الشكاوى وخدمة العملاء الموجودة فى بعض محطات المترو حاليا.

كيف يمكن الاستفادة بالخدمات المتاحة على الأبليكشن؟

- يمكن للراكب الاستفادة بخدمات الأبليكشن من خلال إنشاء أكونت له عليه ثم يتنقل على التطبيق للاستفادة من الخدمات المطروحة.

دور الأبليكشن فى التواصل مع الركاب واستقبال شكواهم؟

- الراكب بإمكانه تقديم شكواه والإبلاغ عن أعطال المترو وتلقى الرود على استفساراته عبر هذا التطبيق.

الخدمات المستقبلية المخطط إتاحتها على الأبليكشن؟

- مخطط طرح عليه خاصية الدفع الإلكترونى لقيمة تذاكر الرحلة الواحدة التى تخطط شركة المترو لتطبيقها، بجانب خاصية دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز

أنظمة تشغيل الموبايلات المطروح عليها الأبليكشن حاليا؟

- جرى طرحه مع بداية يناير الجارى على أنظمة الأندرويد ومخطط طرحه على أنظمة الـ"ios" منتصف الشهر الجارى.



Advertisements