شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": عقد الاختبارات النفسية لأكثر من 250 ألف معلم بمسابقة العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء اختبارات نفسية لأكثر من 250 ألف متقدم فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين خلال الثلاث مراحل التى جرى عقدها بالاختبارات، موضحة أن الاختبارات بدأت منذ شهر تقريبًا وكل يوم يعقد اختبار لقرابة 900 معلم.

وكانت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن البدء فى مخاطبة المرحلة الرابعة من المتقدمين الذين جرى الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية والتى تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 تحت إشراف جهاز الطب النفسى التابع للقوات المسلحة، مضيفة "برجاء متابعة بريدك الإلكترونى المسجل سابقاً على البوابة وحسابك على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسى".

وتابعت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إيقاف التسجيل مؤقتًا على البوابة الإلكترونية للتوظيف اعتبارًا من يوم الأربعاء 15 يناير الجارى، على أن تجرى إعادة فتحها بعد ذلك فور الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات التى جرى تقديمها حتى تاريخ غلق باب التسجيل.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكدت أنه حرصًا على تكافؤ الفرص بين المتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم فإنه لا تعديل فى شروط المسابقة.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه لا تعديل فى شروط التقدم للمسابقة والتى أعلنت عنها الوزارة فى أكتوبر الماضى، وأننا نسير وفقًا للخطوات التى أعُلن عنها، نافيًا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم.

وأوضح نائب الوزير، أنه لا تعديل فى الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التى أعُلن عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق لها الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم فى المسابقة.

وأكد حجازى، أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست "تعيين" إنما هى تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة سيكون لهم أولوية مُطلقة فى المسابقة الجديدة.