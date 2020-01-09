شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وقبرص واليونان يغادرون القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وقبرص واليونان، بعد زيارة للبلاد استغرقت يومًا واحدًا، شاركوا خلالها فى الاجتماع التنسيقى حول ليبيا، الذى عقد بالقاهرة بحضور السفير سامح شكرى وزير الخارجية.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وقبرص واليونان، من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار، وكان في وداعهم عدد من مسؤولي سفارات دولهم بالقاهرة.

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واستضافت وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، بحضور الوزير سامح شكرى، اجتماعا تنسيقيا وزاريا يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدى إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع فى منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إن التدخلات من خارج النطاق العربي في شؤون الدول العربية؛ تُعدّ من السياسات التى تخلق توترا، وأضاف أن دول الجوار تدعو للعمل على إنهاء هذه الأزمة الليبية المعقدة لتأثيرها على مقدرات الشعب الليبي وكذلك أمن شرق المتوسط، منتقدا مذكرتى التفاهم الموقعتين بين السراج وأردوغان فيما يعد مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن بحظر الدعم العسكرى لأى طرف من أطراف النزاع الليبى.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة العمل على احتواء كل مصادر التهديد للأمن العربي، واحتواء الموقف، وتفادي أي تصعيد جديد، وكذلك الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية، والتى لم تؤدِّ سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار.