شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة صفر فى سانت كاترين .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مدينة سانت كاترين اليوم انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، حيث تصل درجات الحرارة بسانت كاترين العظمى 09 والصغرى 0 فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد الاحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى متوسطة ومناطق من شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، فهى:

القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08 ، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة.

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وساد أمس الأربعاء نشاط للرﻳﺎح اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اأﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ على اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ الإﺣﺴﺎس ﺑﺒﺮودة اﻟﻄﻘﺲ، وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وأﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻔﻴﻔﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاعه من 3 إلى 4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة فكانت بالقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 9 درجة، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 7 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجة، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجة، سانت كاترين العظمى 10 درجة والصغرى صفر درجة.