شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة تصدر تحذيرًا أمنيًا بشأن التوترات فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
وقالت السفارة على موقعها الإلكترونى، مساء الأربعاء، إن هناك توترا متزايدا فى الشرق الأوسط قد يؤدى إلى مخاطر أمنية على مواطنى الولايات المتحدة فى الخارج.
وقدمت عددًا من التوصيات لرعاياها، من بينها الابتعاد عن الأضواء والبقاء فى حالة تأهب فى المواقع التى يرتادها السياح، وأن يكونوا على بينة من المحيطين بهم ومراجعة خطط الأمان الشخصية والإبقاء على مستندات السفر محدثة ومتاحة للوصول إليها بسهولة.
وذكرت السفارة أنها ستواصل مراجعة الوضع الأمنى وستقدم معلومات إضافية حسب الحاجة، ووضعت وسائل للاتصال فى حالة الحاجة إلى المساعدة.
يأتى التحذير الأمريكى الجديد بعد أقل من يوم من شن إيران هجمات بالصواريخ البالستية على اثنين من القواعد العسكرية التى تضم قوات أمريكية فى العراق انتقامًا لمقتل قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى، فى غارة أمريكية استهدفت موكبه خارج مطار بغداد فى الثانى من يناير الجارى.
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