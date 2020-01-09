شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخليه عن مهامه الملكية..تعرف على الأمير هارى وموعد اعتلائه عرش بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل دوقة ساسيكس، عن مهامهما فى العائلة الملكية البريطانية، وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات على حياة الأمير.

• يبلغ من العمر 35 عاما.

• ثاني أبناء ولي العهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز.

• يعتبر السادس في ترتيب عرش بريطانيا بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير ويليام وأبناء أخيه الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

• قام الأمير هاري بإطلاق ألعاب انفيكتاس (بالإنجليزية: Invictus games) في عام 2014.

• يقوم برعاية العديد من المنظمات، بما في ذلك منظمة هالو ترست.

• في 19 مايو 2018 ، تزوج من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل.

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• منحته جدته الملكة إليزابيث الثانية ، قبل ساعات من حفل الزفاف ، ألقاب دوق ساسكس و إيرل دمبارتون وبارون كيلكيل ، وكلها من ألقاب النبلاء بالمملكة المتحدة.

• في يوم 6 مايو 2019.، أنجبا نجلهما الأول: ارتشي ماونتباتن ويندسور.

• تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية التي يتخرج منها جميع ضباط القوات البرية البريطانية.

• علاقته مع الصحافة ليست على ما يرام وخصوصاً المصورين، وكانت آخر صداماته معهم أن تشاجر مع أحد المصورين بالأيدي قبالة إحدى الحانات الليلية.

• أجبره والده ولي العهد البريطاني على الدخول لمشفى خاص للعلاج من إدمان الكحول.

• أُقيمت مراسم الزفاف في 19 مايو 2018 في كنيسة سان جورج بقصر ويندسور داعيان 600 شخص لزفافهما، وفي المساء حضر 200 مدعو حفل استقبال خاص في فروجمور هاوس يقيمه الأمير تشارلز والد الأمير هنري.

• حدث الطلاق بين والديه الأميرة ديانا و الأمير تشارلز عام 1996 وبعد سنة واحدة من الطلاق توفيت والدته في حادث سير مع خطيبها دودي الفايد ابن رجل الأعمال المصري الشهير محمد الفايد وكان عمر هاري آنذاك 12 عاماً.