أخبار × 24 ساعة.. الخليج 365 يطلق أكبر مبادرة لحل مشاكل المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين: "سيبها علينا".. الخليج 365 يطلق أكبر مبادرة لحل مشاكل المواطنين

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعديل تشكيل مجلس إدارة هيئة السلع التموينية

الخارجية: نتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة فى العراق ومنطقة الخليج فيديو.. إيران تثأر وتدفن سليماني.. القصة الكاملة للتصعيد الأمريكى الإيراني

صور.. وزير خارجية فرنسا:اتفاق السراج وأردوغان يخالف القانون الدولى وغير شرعى

الرئيس الأمريكى: لسنا بحاجة لغاز الشرق الأوسط.. وأسلحتنا دقيقة ومميتة

النائب العام يقرر تمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة

ترامب يتوعد إيران بعقوبات جديدة.. ويؤكد: لن نسمح بالفوضى والإرهاب بعد اليوم

ترامب: لا يوجد إصابات فى هجوم إيران.. ولن نسمح لطهران بالحصول على سلاح نووى التعليم تعلن إعادة الاختبارات النفسية لغير المقبولين فى وظائف المعلمين





بلدنا الحلوة.. تزيين وحدات مشروع شارع مصر بـ 6 أكتوبر استعدادا للافتتاح غدا بلدنا الحلوة.. تزيين وحدات مشروع شارع مصر بـ 6 أكتوبر استعدادا للافتتاح غدا ننشر عدد ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة وفق جنسياتهم.. إيران فى المقدمة Advertisements التضامن: رصد انتهاكات بحق الأطفال بدور الرعاية الاجتماعية وإحالتها للنيابة

وزير الخارجية الصيني يؤكد للسيسى سعي بلاده للارتقاء بالشراكة مع مصر

أول فيديو لأعمال نقل تماثيل الكباش الأربعة من الكرنك لتزيين ميدان التحرير

الرئيس السيسى يبحث مع وزير خارجية فرنسا تطورات الأوضاع فى الخليج وليبيا

محافظ القاهرة: افتتاح مشروعات تطوير مصر الجديدة خلال أيام بعد إخلاء المدابغ

قطريليكس: تميم عميل مزدوج لأمريكا وإيران.. وأبلغ ترامب بضرب قاعدة عين الأسد السيسي يخصص أراضى بإمبابة لإقامة معهد هندسة الطيران ومشروعات تنموية وزيرة التخطيط: قانون التخطيط العام يهدف لسد الفجوات التنموية بين المحافظات كامل أبوعلى: طالبنا الفيفا بتنظيم حفل أفضل لاعب فى العالم.. والرد فى فبراير

شاهد.. لحظة هجوم الأسد علوشي على أشرف الحلو.. وتعليق المدرب شاهد.. لحظة هجوم الأسد علوشي على أشرف الحلو.. وتعليق المدرب مصر تفوز برئاسة اتحاد المعلمين العرب للمرة الثانية بالإجماع.. صور

دار الإفتاء: الدعاء للميت فى المقابر بعد الدفن سنة وتجوز سرا وجهرا دار الإفتاء: الدعاء للميت فى المقابر بعد الدفن سنة وتجوز سرا وجهرا

محافظ القاهرة: تأجيل نقل المومياوات الملكية لنهاية شهر فبراير المقبل إطلاق اسم البارون إمبان على شارع نزيه خليفة فى مصر الجديدة

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