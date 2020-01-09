شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مدينة قويسنا بالمنوفية لمدة 6 ساعات اليوم لغسيل الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه عن مدينة قويسنا وضواحيها اليوم الخميس الموافق 9/ 1/ 2020 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر من اليوم نفسه، وذلك لتنفيذ البرنامج الخاص بالغسيل .

ونوه بيان شركة المياه، إلى أن سيجرى قطع المياه يوم الأحد من الأسبوع الأول والثالث من كل شهر لتفيذ عملية غسيل الشبكات، مطالبة المواطنين توفير كافة احتياجاتهم من المياه بسبب الانقطاع .

وشهدت اليوم معظم أنحاء مدن وقرى محافظة المنوفية، حالة من الاستقرار فى الطقس عدا برودة فى الجو دون سقوط أمطار، ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وأخرى بكل مركز، بالإضافة لرفع حالة الاستعداد القصوى لتسير الطريق فى حالة هطول أمطار متوقعة بسب سوء حالة الطقس .

كما أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور محمد نجيب رئيس شركة المياه بالمنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لانتشال مياه المطر فى سقوطها لمنع حدوث الشلل المرور، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات فى حالة حدوث أى انسداد لها، بالإضافة إلى انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، لتسير حركة المرور لعدم حدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أصدر قرارًا رقم 1510 بنقل أشرف محمد حسن البيه رئيس مركز ومدينة قويسنا للعمل بالديوان العام للمحافظة وإعفائه من مهام منصبه، وتكليف خالد إبراهيم النمر رئيس حي غرب مدينة شبين الكوم للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا .

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جاء ذلك عقب جولة المحافظ المفاجئة مساء أمس لمدينة قويسنا، حيث أبدى المحافظ استياءه الشديد نظراً لوجود مبانٍ حديثة على أراضٍ زراعية بطريق قويسنا مدخل المنطقة الصناعية وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة حيال تلك المنشآت وتدنى مستوى النظافة وتراكم القمامة بالشوارع والميادين العامة والطرق الفرعية بالمدينة .

كما تلاحظ قيام مدير مصنع القمامة بمقلب قويسنا العمومى بتأجير أعمال الفرز والغربلة والنفايات لأحد أقاربه بالمخالفة، وأمر محافظ المنوفية بإحالة الموضوع للنيابة الإدارية للتحقيق فى هذا الشأن .

كما قرر محافظ المنوفية تكليف هناء متولى عقيلة مدير أمانة المشروعات بالديوان العام للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وتكليف ياسر عبد الحميد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

وتكليف ماهر عبد المحسن محمد رئيس قسم الإنارة بمديرية الإسكان والمرافق للعمل نائباً لرئيس حي شرق شبين الكوم .

وأكد محافظ المنوفية أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أى مسؤل فى مهام عمله، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتجاوب المباشر مع المواطنين من خلال العمل الميدانى والاستماع إلى شكواهم ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية لحلها .