ننشر مواقيت الصلاة الخميس 9/1/2020 بمحافظات مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس، فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:20 ص، الشروق 6:51 ص، آذان الظهر 12:01 ص، آذان العصر 52: 2 آذان المغرب 5:12 م، آذان العشاء 6:33. مواعيد الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:26 ص، الشروق 6:59 ص، آذان الظهر 12:06 آذان العصر 2:54، آذان المغرب 5:13 م، آذان العشاء 6:36 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية Advertisements وقت صلاة الفجر 5:16 ، الشروق 06:48 م، آذان الظهر 11:57 م ، آذان العصر 2:47 م ، آذان المغرب 5:07 م، آذان العشاء 6:29 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:05 ص، وقت صلاة الشروق 6:34 ص، وقت صلاة الظهر 11:49 صلاة 2:44 م، وقت صلاة المغرب 5:05 م، وقت صلاة العشاء 6:24 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:08 ، وقت صلاة الشروق 06:34 ص، وقت صلاة الظهر 11:55 ص، آذان العصر 2:55 م، آذان المغرب 5:17 م، آذان العشاء 6:34

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