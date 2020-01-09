شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 9/1/2020 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد الاحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى متوسطة ومناطق من شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، بالقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08 ، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وسانت كاترين العظمى 09 والصغرى 0.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 04 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 14

Advertisements

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 18

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 00 والعظمى 09

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 03 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 20



