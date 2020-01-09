شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حى الدقى يوزع صناديق قمامة على محلات شارع سليمان جوهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى فى محافظة الجيزة، استمرار حملات المتابعة اليومية لرفع الإشغالات وفرض الانضباط فى شارع سليمان جوهر بنطاق الحى، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشف اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح، عن أنه تم اليوم الأربعاء، توزيع صناديق قمامة كبيرة لوضعها أمام المحلات فى الشارع، للحفاظ على نظافة الشارع.

وفى نفس السياق أكد رئيس حى الدقى، أنه تم شن حملة لضبط المخالفين حيث تم ضبط كافيه شهير فى ميدان بن الوليد نطاق الحى يدار بدون ترخيص، وتم رفع كافة محتويات الكافيه وإيداعها بمخازن الحي لتحقيق الردع العام وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات.

وكانت محافظة الجيزة قد شنت حملة مكبرة قادها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتطهير شارع سليمان جوهر من الباعة الجائلين وكل أشكال التعديات والإشغالات التى كانت تحتل الشارع وتتسبب فى شكاوى يومية من سكان المنطقة من الإزعاج وعرقلة سير المارة، وقال المحافظ، إن الشارع كان يعانى من كثرة الباعة الجائلين والتعدى على الأرصفة ما سبب الكثير من الإزعاج للسكان وصعوبة للمارة خاصة مع أهمية الشارع كمحور مرورى مهم، لافتًا إلى أنه لن يسمح بأى مظهر من مظاهر التعدى على الشارع الذى هو ملك لكل المواطنين.

وأضاف محافظ الجيزة، أن الحملة استهدفت شارع سلمان جوهر ابتداءً من شارع نوال حتى شارع التحرير تم خلالها رفع كل أنواع الإشغالات والتعديات والأكشاك والمفروشات والسيارات المتهالكة.

كما وجه محافظ الجيزة خلال الحملة برفع كفاءة النظافة بالشارع وتقليم الأشجار، مشددًا على رئيس حى الدقى بمتابعة أية محاولة لإعادة الإشغالات مرة أخرى والتصدى لها بكل قوة، وحرص على الالتقاء بالمواطنين وأصحاب المحال الذين أشادوا بالحملة وإعادة الانضباط إلى الشارع واستمع خلالها لطلباتهم ومقترحاتهم حيال المشكلات المختلفة.



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