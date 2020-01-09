محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، القبض على مدير مسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة الأدوية بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة لاتجاره في الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر. وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهدافه وبالتفتيش ضُبط بالمخزن 74549 عبوة وقرص أدوية ومنشطات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. جرى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بـ 74 ألف عبوة منشطات مجهولة.. الأمن يضبط مدير مخزن أدوية بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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