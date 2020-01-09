كيف أحبطت الداخلية ترويج شحنة "تامول" بملايين الجنيهات في الإسكندرية؟- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام فيديو يبرز جهود وزارة الداخلية خلال ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية وبحوزته 85 ألف قرص مخدر لعقار التامول.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، رصدت مدير شركة لتجارة المواد البترولية مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح؛ فب مجال الاتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بطريق "الإسكندرية-القاهرة" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته 85 ألف قرص لعقار "التامول" المخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول.

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وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بستة ملايين جنيه

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.