بـ "مكبس هيدروليكي واسطمبات".. تفاصيل ضبط عصابة تصنيع المخدرات بالمنوفية- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام فيديو يبرز جهود وزارة الداخلية خلال ضبط تشكيل عصابي بالمنوفية لقيامه بإعادة تصنيع وخلط مخدر الحشيش وبحوزتهم أكثر من 46 كيلو جرام من المواد المخدرة ومستلزمات الإنتاج والتصنيع.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني قيام 4 أشخاص مندوب مبيعات- 3 عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش، ورصد محاولتهم إعادة تدوير وتصنيع ذلك المخدر لإنتاج كميات كبيرة منه متخذين من دائرة مركز شرطة السادات مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 138 طربة من مخدر الحشيش وزنت "15,600" كيلو جرام، "16,200" كيلو جرام من بودرة مخدر الحشيش، 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش المبشور، "1,700" كيلو جرام من قطع الحشيش المخدر، "1,700" كيلو جرام من عجينة مخدر الحشيش، "9,300" كيلو جرام من بودرة مخدر نبات البانجو، 1110 أقراص مؤثرة، مكبس هيدروليكي بمشتملاته، 30 أكلاشيه واسطمبات تستخدم في ختم مخدر الحشيش المصنع، 44 زجاجة من مستلزمات التصنيع، كمية من نبات المرمرية.

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كما عثر على أجهزة كهربائية "ماكينة تغليف، مفرمة كهربائية، فرن كهربائي"، كمية من أكياس التغليف، 2 ميزان، 4 سيارات، 3 أواني معدنية للعجن، منخل، مبلغ مالي، 10 هواتف محمولة.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بنشاطهم الاجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، واستخدامهم للسيارات والهواتف المحمولة في النقل والترويج.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.