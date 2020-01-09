وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص يغادرون القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

غادر القاهرة ، مساء اليوم الأربعاء ، وزراء خارجية فرنسا وقبرص واليونان بعد زيارة لمصر استغرقت يوما واحدا شاركوا خلالها في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والذي عقد في القاهرة .

وأكد وزراء خارجية الدول الخمس في اجتماعهم أن توقيع مذكرات التفاهم بين تركيا وفايز السراج رئيس مجلس الرئاسة الليبي يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي.. وشددوا على أن هذه المذكرات قد قوضت الاستقرار الإقليمي وتعتبر باطلة ولاغية.