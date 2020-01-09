بالصور.. عبدالعال ومدبولي ووزراء في عزاء والدة وزير المالية السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني رجب:

شارك وزراء ومسؤولون في عزاء والدة الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية السابق، والذي أقيم مساء الأربعاء بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة. حضر العزاء: الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق. كما حضر العزاء: الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

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